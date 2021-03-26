В Мининском университете прошел финал Всероссийской олимпиады педагогов начальной школы "

В Мининском университете прошел финал Всероссийской олимпиады педагогов начальной школы "Мой первый учитель"! Имя лидера назвал заместитель министра просвещения РФ Виктор Басюк. Он присутствовал на церемонии онлайн.

По итогам финального тура олимпиады были названы победители номинаций:

Все присутствующие в зале Мининского университета проголосовали за лидера олимпиады.

* Номинация «Социально-воспитательная деятельность и взаимодействие с учреждениями культурной и социальной сфер»: Ирина Лукина (Калужская область).

* Номинация «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся»: Ольга Иванцова (Новосибирская область).

И.о. ректора Виктор Сдобняков поблагодарил всех участников и победителей.

«На Вас и ваши работы будет равняться педагогическое сообщество. От всей души поздравляю вас с победой в масштабном и ярком соревновании. Надеюсь, что это событие навсегда останется в Вашей памяти как одно из самых светлых и волнующих, что Ваши коллеги -участники этой Олимпиады, останутся вашими добрыми друзьями. Желаем Вам ярких и интересных проектов, талантливых воспитанников и глубокого удовлетворения от любимой профессии».