Дзержинск присоединился к Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»

Сегодня на базе МБОУ «Средняя школа №37» прошла традиционная Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Она проводится каждый год в соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области и призвана помочь выпускникам и их родителям психологически подготовиться к экзамену. В Дзержинске в акции приняли участие 26 родителей выпускников 11-х классов образовательных организаций города.

Во время акции родители попадают в те же условия и в ту же атмосферу, в которую попадут их дети во время сдачи ЕГЭ. Технология, механизм и порядок проведения экзамена для родителей полностью соответствуют тому порядку, по которому будут сдавать единый государственный экзамен выпускники 2021 года.

«Родители проходят процедуру допуска на пункт и процедуру размещения в аудитории, заполняют бланки, видят, как печатаются и обрабатываются контрольно-измерительные материалы, и выполняют по ним задания. Затем КИМы проверяют педагоги Дзержинска, и родители получают анализ выполнения данной работы: какие задания выполнены успешно, какие вызвали затруднение, - рассказала директор департамента образования администрации города Дзержинска Ольга Палеева. - В этом году в рамках акции родители попробовали написать экзамен по русскому языку. Им был предложен усеченный вариант работы, который, тем не менее, дает возможность познакомиться с заданиями разных типов: выбор ответа, развернутый вариант ответа и мини-сочинение».

Ежегодно акция дает возможность школам подтвердить перед родителями готовность пунктов приема экзамена. Родители видят, что они оснащены всем необходимым, что организаторы, которые привлекаются для проведения ЕГЭ, четко знают все свои обязанности и выполняют их в соответствии с установленным порядком.

«Наверное, уже сейчас каждый выпускник примерно понимает свой уровень по тем предметам, которые будет сдавать в рамках ЕГЭ. Сейчас им вместе с педагогами и родителями нужно лишь отработать те нюансы, которые необходимы для получения на экзамене максимального количества баллов. Мы желаем нашим выпускникам спокойствия во время подготовки к экзамену и надеемся, что результаты позволят поступить в те ВУЗы, которые они для себя выбрали», - сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

Напомним, в 2021 году ЕГЭ по русскому языку запланирован на 25 мая. В этом году данный предмет является единственным обязательным для выпускников 11 классов.