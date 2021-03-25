Нижегородская прокуратура проверит работу «Ситикард»

Прокуратура начала проверку ООО «Ситикард» после изменений в правилах оплаты проезда в общественном транспорте. Речь идет о системе, по которой нижегородцы в течение поездки по банковской карте могут приобрести только один билет. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Сейчас сотрудники управления Роспотребнадзора проверяют соблюдение законодательства о защите прав потребителей.
- Ход проверки взят на контроль, - отметили в областной прокуратуре.
Напомним, что после массовых жалоб от горожан на такое нововведение, нижегородский минтранс достиг соглашения с транспортным оператором.
К 1 мая правило «Одна банковская карта – один билет» будет отменено, а пока проводятся технические работы по модернизации системы оплаты поездок. Банк-эквайер и «Ситикард» занимаются этим для того, чтобы снизить количество неоплаченных поездок.
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