В Нижнем Новгороде изменились правила оплаты проезда

В Нижнем Новгороде ввели новое правило оплаты проезда в общественном транспорте. Теперь по банковской карте в течение поездки нижегородцы могут приобрести только один билет. Об этом сообщается в группе «Ситикард» в социальной сети «Вконтакте».

Нововведения «Одна банковская карта – один билет» касается только ряда маршрутов, список которых не объявляется. Известно, что в тех автобусах, где действует новое правило, перевозчик обязан поместить информационную табличку.

- Правило затрагивает 14% автобусов частых перевозчиков и около 4% подвижного состава муниципальных предприятий, - отметили в сообщении.

На появление подобных изменений повлиял тот факт, что в автобусах участились случаи проезда без оплаты, так как некоторые горожане пользовались картами с недостаточным количеством средств.

В соответствии с новой системой, самостоятельно заплатить за проезд друга или своего родственника уже не получится. Хотя и для этого существует альтернатива - использовать транспортную карту, другую банковскую карту или наличку.

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