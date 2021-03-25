Ремонт автодороги Лысково – Княгинино завершат в 2021 году

Специалистам предстоит отремонтировать участок длиной 11 км от Лыскова до границы района. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области в 2021 году отремонтируют участок дороги «Лысково – Княгинино» протяженностью 11 километров. Работы проведут в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин.

Асфальтовое покрытие сменят на участке дороги от Лыскова до границы района. На эти цели выделена сумма в размере 160 миллионов рублей.

- В 2019-2020-м году была отремонтирована часть пути на территории Княгининского района. А в Лысковском районе дорожные работы планируют начать уже в апреле, - отметил губернатор.

Стоит отметить, что в нормативное состояние дорогу планируют привести в кратчайшие сроки, так как ей пользуются не только местные жители, но и транзитные большегрузы.

Напомним, что в Нижнем Новгороде в 2021 году запланирован ремонт 26 участков дорог общей протяженностью 32,5 километра.

Напомним, национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

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