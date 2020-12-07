В 2021 году в Нижнем Новгороде отремонтируют 26 дорог.

В этом году в Нижнем Новгороде в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» были отремонтированы 24 участка. Еще два удалось отремонтировать за счет сэкономленных на аукционах средств. На следующий год планы еще более глобальные – 26 участков дорог общей протяженностью 32,5 километра.

- На ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в 2021 году в Нижнем Новгороде направлено 934 миллиона рублей, - рассказали «Комсомолке» в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода. - Львиная доля этих средств – 904 миллиона рублей – поступили из федеральной казны. Еще 30 миллионов рублей выделили из городского бюджета. В настоящее время уже проведен первый аукцион по выбору подрядчиков для ремонта дорог в следующем году.

Какие дороги отремонтируют в 2021 году?

Автозаводский район

Канавинский район

Ленинский район

Московский район

Сормовский район

Нижегородский район

Приокский район

Советский район

Какие дороги отремонтируют в 2021 году?

Автозаводский район

Канавинский район

Ленинский район

Московский район

Сормовский район

Нижегородский район

Приокский район

Советский район