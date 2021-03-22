Нижегородские ночные клубы должны заработать на третьем этапе снятия ограничений

Нижегородцы пожаловались на незаконную деятельность клубов в период распространения коронавируса. О нарушении режима повышенной готовности горожане написали в Instagram-аккаунт губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

- Что с концертами и танцпартерами? Во всех клубах активно проводятся дискотеки и вечеринки, где ничего не соблюдается, - сообщил пользователь с ником «dratuti_pavel».

В свою очередь, глава региона отметил, что такие действия со стороны владельцев клубов являются правонарушением.

- Ночные клубы не должны работать до третьего этапа. Если есть конкретные факты, то пришлите в директ и оставьте свой контакт. Проверим, - добавил Глеб Никитин.

Напомним, что 19 мая 2020 года был совершен переход на первый этап снятия ограничений в Нижегородской области, тогда заработали магазины. А с 7 августа 2020 года состоялся переход на второй этап снятия ограничений и для нижегородцев открылись салоны красоты без видеоаналитики, бани и спа, все магазины и уличная торговля. С частичными ограничениями заработали фитнес-клубы, бассейны, спортивные секции и кинотеатры.

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