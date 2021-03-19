Министр промышленности РФ оценил модернизацию завода "Русполимет" в Кулебаках. ФОТО: Александр Воложанин

Сегодня, 19 марта, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров ознакомился с работой завода "Русполимет" в Кулебаках во время рабочей поездки в Нижегородскую область. Информацией об этом поделилось региональное правительство.

– В Нижегородской области огромный потенциал для развития традиционных и новых отраслей, в частности, порошковой металлургии. Я считаю, что за этим будущее. Нижегородская область является драйвером в этом направлении как по самим порошкам, так и по газостатам. И мы надеемся также, что коллеги будут интенсифицировать направление по 3-D принтингу. Это одно из перспективных направлений для нижегородцев, – оценил Денис Мантуров.

– Благодаря поддержке по линии министерства промышленности и торговли России в Нижегородской области реализуется целый ряд проектов. В частности, по созданию комплекса порошковой металлургии. Он может изменить облик металлургической промышленности в стране. На предприятии планируется также реализация проекта в области станкостроения, что позволит создать полную линейку импортонезависимого металлургического комплекса, – добавил Глеб Никитин.

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