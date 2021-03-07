Коммунальная техника Нижнего Новгорода обновится за счёт сотрудничества с Татарстаном. ФОТО: Пресс-служба ПАО «КАМАЗ»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетил ПАО "КАМАЗ" в Набережных Челнах в рамках рабочей поездки в Республику Татарстан. Он осмотрел производственные площади предприятия и встретился с гендиректором ПАО "КАМАЗ" Сергеем Когогиным. Участвовал в рабочей встрече также мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

– Нижегородская область и Татарстан – мощные промышленные регионы с хорошей перспективой сотрудничества. Нижегородские автопроизводители тесно взаимодействуют с предприятием "КАМАЗ", выпуская на базе его шасси технику различного назначения. Прежде всего, сейчас речь идёт о коммунальной технике для Нижнего Новгорода. Необходимы не разовые решения, а системный подход, который позволит своевременно закрывать потребности города. Сегодня ещё раз убедились в широких возможностях предприятия и зафиксировали готовность к всестороннему сотрудничеству, – рассказал Глеб Никитин.

– "КАМАЗ" производит самую широкую линейку дорожно-коммунальной техники. Мы постоянно её модернизируем и применяем самые современные агрегаты – всё это позволяет нашим потребителям качественно и эффективно решать задачи по обслуживанию подведомственных территорий и объектов, – добавил Сергей Когогин.

В результате поездки нижегородская мэрия подписала соглашение с ПАО "Камаз". Свои подписи в присутствии Глеба Никитина поставили Юрий Шалабаев и Сергей Когогин. Это соглашение предусматривает обновление парка коммунальной техники Нижнего Новгорода.

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