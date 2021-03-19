Некоторые участки в центре города затапливает каждый год. Фото: СОЦСЕТИ

Износ ливневок в Нижнем Новгороде составляет 90%. Всего в городе насчитывается 535 объектов ливневой канализации, которые обеспечивают отвод стоков только с третьей части территории города. Об этом стало известно в ходе заседания постоянной комиссии по городскому хозяйству, сообщает пресс-служба Гордумы.

По словам директора МКУ «Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода» Алексея Ежкова, сеть ливневой канализации обслуживают всего 52 человека, то есть на 100 км ливневки приходится один сотрудник.

«На содержание ливневой канализации в этом году выделено 116 млн рублей, в том числе 30 млн рублей – на ремонт коллектора на улице Алексеевской», – рассказал Алексей Ежков.

Депутаты Гордумы рекомендовали главам районов приступить к расчистке ливневок от наледи и снега.

Напомним, в Нижнем Новгороде введен режим повышенной готовности в связи с предстоящим паводком.