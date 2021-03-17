Режим повышенной готовности в связи с паводками введён в Нижнем Новгороде

Глава города Юрий Шалабаев поручил главам районов проверить готовность водооткачивающей техники. Фото: администрация Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде начал действовать режим повышенной готовности для ликвидации последствий паводка. Об этом сообщает МКУ «Управление ГОЧС города Нижнего Новгорода».

Сегодня, 17 марта, на площади Ленина прошел смотр готовности водооткачивающей техники и противопаводковых отрядов.

- На случай необходимости привлекается более 400 человек личного состава, задействовано более 160 единиц техники. Для граждан, попавших в зоны затопления, предусмотрено 64 пунктов временного размещения, - подчеркнул первый заместитель мэра Дмитрий Сивохин.

Кстати, в местах, где наиболее вероятны подтопления, продолжаются работы по вывозу снега, чтобы уменьшить возможный ущерб. Обычно подтоплениям талой водой подвержена нижняя часть города, в частности страдают Мещерский, Гордеевский микрорайоны и Сортировка.

В некоторых районах противопаводковые бригады уже приступили к работе и активно откачивают воду на местах подтоплений. Специалисты уже побывали откачивали на улицах Советской, Генерала Зимина, Тонкинской, Комсомольском шоссе, Кузбасской, Гордеевской, Ухтомского, Движенцев, Путейской, в Лесном городке.

Управление ГОЧС провело мониторинг и выявило, что в Московском районе проблемное место находится на территории рядом с бывшим кинотеатром Москва, в Сормовском районе подтопления обычно происходят на улице Гаугеля, а в Нижегородском районе страдает Подновье.

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