19 новых автобусов поступило в Нижний Новгород

Низкопольные автобусы оборудованы антивандальными креслами и противоскользящим напольным покрытием
Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
В Нижний Новгород прибыли 19 новых автобусов на газомоторном топливе. Очередная партия автобусов марки ЛиАЗ была закуплена по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Информацией об этом поделился губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
- Весь транспорт, который поступает в регион, работает на газомоторном топливе и отличается хорошими техническими характеристиками. Автобусы комфортны и безопасны для перевозки пассажиров, - подчеркнул глава региона.
Низкопольные автобусы уже переданы на обслуживание МП «Нижегородпассажиравтотранс». Автобусы будут удобны для маломобильных граждан, пенсионеров и детей. Предусмотрены даже специальные места для крепления инвалидных колясок и собак-поводырей.
Известно, что купленные автобусы заработают на таких городских маршрутах, как А-72 (от остановки Микрорайон Верхние Печеры до автовокзала «Щербинки») и А-10 (от улицы Дубравная – до остановки Московское шоссе).
До конца года в город ожидается ещё одно поступление в виде ещё 14 таких автобусов.
Напомним, что в начале ноября в Нижний Новгород передали 51 новый автобус. Они были направлены на работу по маршруту А-43 и А-48.
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