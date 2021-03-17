Каркас Монолит учитывает европейский опыт в проекте «КМ Тимирязевский»

В Нижнем Новгороде группа компаний «Каркас Монолит» возводит жилой комплекс «КМ Тимирязевский» из высококачественных материалов с 80-летней гарантией, произведенных на собственном заводе KM PRECAST.

Часть фасадов в строящемся ЖК сделана из многослойных бетонных панелей с облицовкой из прочного клинкерного кирпича Wienerberger. На данные панели действует многолетняя гарантия. А кирпич, который “Каркас Монолит” использует в процессе строительства, выпускает австрийский концерн Wienerberger AG вот уже более 200 лет. Следует отметить, что иностранный производитель является одним из лидеров на международном рынке керамических строительных решений.

Относительно цветового решения фасадов в «КМ Тимирязевский» - застройщиком были выбраны оттенки серого, коричневого и черного цветов. Первые этажи домов оформлены в основном в темных тонах, а верхние - в светлых. При этом кирпич является долговечным и морозоустойчивым материалом, и он рассчитан на суровый климат и резкие перепады температуры воздуха. Застройщик предоставляет гарантии, что цвет фасадов будет ярким и насыщенным в течение многих лет.

ЖК «КМ Тимирязевский» находится рядом с центром города. В ходе строительства комплекса применяется последний современный опыт в европейской архитектуре. ЖК на 100% соответствует стандартам строительства домов уровня комфорт-класса. Дома с дизайнерской отделкой будут оснащены подземным паркингом, куда доступно будет спускаться при помощи лифта. Также в «КМ Тимирязевский» будут установлены немецкие высокоскоростные лифты, которые могут осуществлять перевозку пассажиров с 19-го этажа на первый всего за 40 секунд.

«Каркас Монолит» предлагает квартиры разного метража, причем можно приобрести варианты с готовой отделкой. В двух зданиях в квартирах уже будут находиться встроенный кухонный гарнитур, варочная панель и духовой шкаф. Но для покупателей также будут и варианты свободной планировки, без отделки. Расположение ЖК позволяет сделать объекты максимально светлыми, с разнообразным видом из окон. Планом предусматриваются и лоджии с панорамным остеклением.

ГК “Каркас Монолит” начала свою работу на рынке недвижимости в 2002 году и в настоящее время превратилась в одну из крупнейших в сфере строительства в регионе. Компания в течение нескольких лет с успехом реализует крупные проекты по строительству жилых комплексов в Нижегородской области.