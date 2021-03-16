Прокуратура проверяет законность установки домофонов в двух районах Нижнего Новгорода

Прокуратура Нижегородской области совместно с прокуратурой Ленинского района проводит проверку о самовольной установке новых домофонов в домах №14 на улице Культуры и №10 на улице Комсомольской. Первоисточником информации о возможном нарушении прав граждан стали СМИ. Прочие данные о проверке опубликованы на сайте региональной прокуратуры.

Пресс-служба ведомства сообщает, в указанных домах без согласия жильцом установили новые домофоны, повысив при этом стоимость услуг.

По результатам текущей проверки, если найдутся основания, будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее мы рассказывали, что бывшего зампрокурора Нижегородской области посадили на 12 лет за взятку в особо крупном размере. Судебное заседание прошло 12 марта этого года. Наказание экс-прокурор будет отбывать в колонии строгого режима. Кроме того, он лишается чина "советник юстиции" и на протяжении десяти лет не сможет занимать должности, связанные с госслужбой или службой в правоохранительных органах, работать в муниципальных учреждениях и госкорпорациях. Также суд оштрафовал его на сумму, в 35 раз превышающую размер взятки.

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