Бывшего зампрокурора Нижегородской области посадили на 12 лет за взятку. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Бывшего заместителя прокурора Нижегородской области Дмитрия Жиделева осудили на 12 лет за взятку в особо крупном размере. Судебное заседание состоялось 12 марта, сообщается на сайте Московского районного суда Нижнего Новгорода.

Согласно решению суда, Дмитрий Жиделев будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он лишается классного чина «советник юстиции» и на протяжении десяти лет не сможет занимать должности, связанные с госслужбой или службой в правоохранительных органах, работать в муниципальных учреждениях и госкорпорациях. Также суд оштрафовал его на сумму, в 35 раз превышающую размер взятки.

Напомним, Дмитрий Жиделев был арестован в апреле 2019 года. Его подозревали во взятке в виде двух автомобилей.