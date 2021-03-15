Ливнёвки и дождеприёмные колодцы расчищают на Автозаводе
Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода
Дождеприёмные колодцы и ливневую канализацию расчищают в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщила городская мэрия.
– Учитывая наступление плюсовой температуры, работы по ручной расчистке дождеприёмников от снега и наледи идут на проспектах Ленина и Молодёжный. Далее расчистка будет происходить на улицах Дьяконова, Южное шоссе, Лескова, Комсомольская и других, – доложил глава Автозаводского района Александр Нагин.
170 дорожных дорожных рабочих, а также свыше 30 единиц техники работают сегодня на дорогах Автозавода. Среди техники это самосвалы, фронтальные погрузчики и другие. Снежные массы вывозят с проспекта Кирова, Ленина, внутриквартальных проездов. На улицах Краснодонцев, Третьяковская и Дьяконова работы велись с утра.
Администрация Автозаводского района сообщила, что 13 и 14 марта уборка снега и наледи происходила на улицах: Ватутина, Комсомольская, Героя Прыгунова, Автомеханическая, Раевского, Челюскинцев, Веденяпина, на проспектах Октября, Кирова, Ленина. Вместе с тем расчищались и все прилегающие кварталы.
Напомним, с 17 марта в Нижнем Новгороде вводится режим повышенной готовности по паводкам.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!