Ливнёвки и дождеприёмные колодцы расчищают на Автозаводе Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Дождеприёмные колодцы и ливневую канализацию расчищают в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщила городская мэрия.

– Учитывая наступление плюсовой температуры, работы по ручной расчистке дождеприёмников от снега и наледи идут на проспектах Ленина и Молодёжный. Далее расчистка будет происходить на улицах Дьяконова, Южное шоссе, Лескова, Комсомольская и других, – доложил глава Автозаводского района Александр Нагин.

170 дорожных дорожных рабочих, а также свыше 30 единиц техники работают сегодня на дорогах Автозавода. Среди техники это самосвалы, фронтальные погрузчики и другие. Снежные массы вывозят с проспекта Кирова, Ленина, внутриквартальных проездов. На улицах Краснодонцев, Третьяковская и Дьяконова работы велись с утра.

Администрация Автозаводского района сообщила, что 13 и 14 марта уборка снега и наледи происходила на улицах: Ватутина, Комсомольская, Героя Прыгунова, Автомеханическая, Раевского, Челюскинцев, Веденяпина, на проспектах Октября, Кирова, Ленина. Вместе с тем расчищались и все прилегающие кварталы.

Напомним, с 17 марта в Нижнем Новгороде вводится режим повышенной готовности по паводкам.

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