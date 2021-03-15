Режим повышенной готовности в связи с паводками вводится в Нижнем Новгороде с 17 марта

Режим повышенной готовности вводится в Нижнем Новгороде с 17 марта Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

С 17 марта в Нижнем Новгороде будет объявлен режим повышенной готовности по паводкам. Мэр города Юрий Шалабаев поручил главам районов проконтролировать готовность водооткачивающей техники и работу противопаводковых отрядов.

– В этом году ситуацию приходится держать на особом контроле из-за аномального количества осадков, которое выпало в Нижнем Новгороде. Есть участки, которые ежегодно попадают в зону особого внимания. Там ежегодно происходят подтопления. Главам поручил обратить на это внимание. Проверить готовность специализированной водооткачивающей техники, прочистить дождеприёмные колодцы и ливневую канализацию. С 17 марта в Нижнем Новгороде по паводку будет объявлен режим повышенной готовности, – заявил глава города Юрий Шалабаев.

На днях городская администрация провела совещание по теме предстоящих паводков. Первый заместитель мэра Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин обратил внимание на то, что верхняя часть города меньше подвержена подтоплению, нежели Подновье или Гребной канал. Директор управления ГОЧС Нижнего Новгорода Сергей Михайлов добавил, что в Канавинском районе города в секторе посёлка Сортировочный вода поднимается ежегодно.

– Перед администрацией Канавинского района поставлена задача оповестить население, делать отводы для воды и самое главное – вывозить оттуда снег, – пояснил Сергей Михайлов.

Среди прочих возможных зон подтопления: проспект Героев, улицы Сергея Есенина и Карла Маркса. К борьбе с паводком привлекут не только дорожные службы, но и ДУКи. Управление ГОЧС поможет районам с техникой.

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