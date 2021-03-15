В 34 районах Нижегородской области не выявили новых больных коронавирусом

За прошедшие сутки в 34 районах Нижегородской области не обнаружили новых случаев заражения коронавирусом. Тем временем 95 365 жителей региона, у которых прежде был подтверждён диагноз COVID-19, уже здоровы.

– По последней информации на 15 марта, общее число заражённых коронавирусом в Нижегородской области составило 102 233 человека. Из которых 44 972 проживают в областном центре, а оставшиеся 57 261 – в районах и городских округах региона, – рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. – В частности коронавирус зафиксирован у 8 063 жителей Дзержинска, у 5 145 – в г.о.г. Бор, у 2 779 – в Павловском районе, у 2 683 – в Балахнинском районе, у 2 555 – в Выксунском районе, у 2 259 – в Городецком районе и у 2 234 – в Богородском районе.

Прежде сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил муниципалитетам мобилизоваться для борьбы с эпидемией и усилить работу муниципальных оперативных штабов.

Напомним, в этом году масленица в Нижнем Новгороде прошла с соблюдением COVID-ограничений. Для проведения праздничных гуляний был составлен ряд требований.

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