Синий забор демонтировали на улице Лопатина в Нижнем Новгороде. ФОТО: Евгений Кондаков

В микрорайоне Верхние Печёры Нижнего Новгорода на улице Лопатина демонтировали синий забор, оставшийся от бывшего Лопатинского рынка. Об этом сообщили в сообществе ВКонтакте "ТОС Верхние Печёры" со ссылкой на блогера Евгения Кондакова, который и преподнёс первым эту радостную новость.

— Хорошую новость нам принёс Евгений Кондаков. В Верхних Печёрах на улице Лопатина убрали синий забор. Свершилось! — сказано в публикации на стене сообщества.

Далее приведены слова из блога Евгения:

— Однажды я уже писал в Администрацию города о том, что в Верхних Печёрах до сих пор стоит синий забор, как символ неприятных "сорокинских" времён. Мне ответили в письме, что средства выделены, демонтаж запланирован. И вот сегодня, проезжая по улице Германа Лопатина, смотрю, а забора нет. Прям как-то свободнее стало.

В комментариях под постом нижегородцы задаются вопросом: что теперь возведут на освобождённом пустыре? А некоторых пугает, что как только снег растает, территория станет выглядеть ещё хуже.

Напомним, в июле прошлого года Глеб Никитин пообещал избавить город об синих заборов.

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