Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обещал избавить город от синих заборов

17 Июль 2020 2020-07-17T13:26:27+03:00

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Глава Нижегородской области Глеб Никитин в очередной раз пообщался с подписчиками в своем аккаунте Инстаграм. Одна из подписчиц обратила внимание губернатора на засилье «синих заборов» в областной столице и убедительно попросила провести «дезаборизацию» к 800-летнему юбилею города, который будет отмечаться уже в следующем году.

«Это срамота! Гнилые, сломанные, зачастую бессмысленные заборы по всему городу!», - возмутилась подписчица. И дополнительно обратила внимание главы региона на состояние пешеходных переходов и тротуаров.

Губернатору новый термин понравился: «Отличное название!», - отреагировал он. И добавил, что работа по демонтажу старых гнилых заборов уже идет. В частности, в сториз на его странице уже размещено видео сноса одной из таких конструкций. «Бессмысленных заборов в городе быть не должно», - подчеркнул глава региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU