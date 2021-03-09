В Нижнем Новгороде догхантеры отравили 25 собак

Последние пару недель обернулись настоящим ужасом для нижегородцев: на улицах города стали обнаруживать трупы животных. 20 бездомных и 5 домашних собак погибли в страшных муках от отравления неизвестным веществом.
Множество трупов было найдено на Гордеевке в Канавинском районе. Причем некоторые из четвероногих были хорошо известны местным жителям и продавцам расположенного здесь торгового центра «Шайба».
- Собаки были не агрессивные, все с бирками, - разводят руками нижегородцы.
Вероятно, что после случая, когда дворовая собака покусала 11-летнего мальчика в Сормовском районе, таким способом о себе дали знать догхантеры.
В настоящее время зоозащитники выясняют, что за вещество стало причиной гибели собак на Гордеевке.
- После проведенной экспертизы нами будет написано заявление в правоохранительные органы», - рассказал «Комсомолке» директор «Зоозащиты-НН» Владимир Гройсман.
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