В Нижнем Новгороде догхантеры отравили 25 собак

Последние пару недель обернулись настоящим ужасом для нижегородцев: на улицах города стали обнаруживать трупы животных. 20 бездомных и 5 домашних собак погибли в страшных муках от отравления неизвестным веществом.

Множество трупов было найдено на Гордеевке в Канавинском районе. Причем некоторые из четвероногих были хорошо известны местным жителям и продавцам расположенного здесь торгового центра «Шайба».

- Собаки были не агрессивные, все с бирками, - разводят руками нижегородцы.

Вероятно, что после случая, когда дворовая собака покусала 11-летнего мальчика в Сормовском районе, таким способом о себе дали знать догхантеры.

В настоящее время зоозащитники выясняют, что за вещество стало причиной гибели собак на Гордеевке.

- После проведенной экспертизы нами будет написано заявление в правоохранительные органы», - рассказал «Комсомолке» директор «Зоозащиты-НН» Владимир Гройсман.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!