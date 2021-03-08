"Варикозный дом" на проспекте Ленина отремонтируют к 800-летию Нижнего Новгорода

"Варикозные дома" на проспекте Ленина отремонтируют к 800-летию Нижнего Новгорода Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Ремонт фасадов жилых домов на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде, которые в народе прозвали "варикозными", уже начался. Об этом сообщили в Newsroom24 со ссылкой на региональный Фонд капитального ремонта (ФКР), который является заказчиком работ.

Нижегородцы ждали этого с 2018 года:

— Ладно мы привыкли к этим "опарышам" на стене. Но, вот, гости города, когда едут из аэропорта в центр, они же видят это непотребство! Домам по 50 лет, а выглядят на все 100 — в худшем смысле слова. Позорище же много лет было. Даже к Чемпионату мира не сделали, — поделилась своим возмущением Анна Крылова.

Напомним, мы уже рассказывали, что три таких "варикозных" дома начали красить в ноябре прошлого года. Это дома № 13, 19 и 21 по проспекту Ленина. В декабре работы завершились. Теперь к июлю текущего года Фонд намерен привести в порядок фасад дома № 15.

Как сообщает Newsroom24, ФКР может включить в программу ремонта и подобные дома Московского и Нижегородского районов.

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