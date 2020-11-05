«Варикозные» дома на проспекте Ленина отремонтируют к декабрю

За три года полосатые дома стали визитной карточкой проспекта Ленина. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

«Варикозные» дома, ставшие визитной карточкой проспекта Ленина в Нижнем Новгороде, «вылечат» в ближайшее время. Недавно здесь начались работы по ремонту фасадов домов, некоторые уже частично окрасили в желтый цвет.

Напомним, речь идет о домах №№ 13,19 и 21 по проспекту Ленина. В далеком 2017 году здесь начался ремонт: покрасили подъезды, замазали цементом трещины на фасаде и все. На большее денег не хватило, и жильцам тогда предложили самостоятельно «скинуться» и завершить ремонт. Жители такое предложение не поддержали, и дома так и остались стоять в таком виде, словно пораженные варикозом.

Но, наконец-то, спустя три года «варикоз» все же решили замазать и заодно завершить ремонт, начатый тогда в пятиэтажках.

«В рамках договора будут утеплены и окрашены фасады, заменены окна в местах общего пользования, отремонтирована крыша дома №19, отремонтированы балконы и входные группы», - рассказали «Комсомолке» в администрации Нижнего Новгорода.

Всего на ремонт трех домов из бюджета Нижнего Новгорода направят 18,4 млн рублей. Работы должны завершиться 1 декабря 2020 года.

А вот дому №15 по проспекту Ленина повезло чуть меньше: его фасад планируют отремонтировать только в 2021 году.

«Это планируется сделать за счет средств Фонда капитального ремонта. В настоящее время ФКР разрабатывает проектно-сметную документацию», - подчеркнули в мэрии.

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