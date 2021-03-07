Главную проблему образования в Нижегородской области назвала Ольга Петрова

Министр образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области Ольга Петрова назвала главные проблемы образования в регионе: недостаточное оснащение образовательных организаций и низкие зарплаты учителей. Об этом она рассказала в интервью NewsRoom24.

Корреспондент задал вопрос "в чём заключается главная печаль нижегородского образования?", чтобы узнать мнение министра. На что она ответила, что таковой "печали" нет:

– Это замечательное сообщество, которое работает и делает это хорошо в рамках тех обстоятельств, которые складываются.

Но всё же Ольга Петрова обратила внимание на несколько проблем: министр высказалась, что оснащение образовательных учреждений определённо должно быть лучше, а заработные платы педагогов – выше.

– Учителя должны учить, следовать своему призванию, которое должно быть обеспечено материально, – добавила министр образования региона.

Напомним, ранее мы рассказывали о переходе нижегородских школ на пятидневку.

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