Нижегородские школы перейдут на пятидневку. Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что в регионе разрабатываются рекомендации по переходу школ на пятидневный режим. Соответствующее поручение глава региона дал министру образования, науки и молодёжной политики области Ольге Петровой.

- Некоторые школы уже работают в формате пятидневки. Как правило, речь идёт об учебных заведениях с обычным режимом нагрузки. Вместе с этим есть ещё лицеи, гимназии, школы с углублённым изучением отдельных предметов. Для них требуются дополнительные рекомендации. Современные методики и технологии образования должны позволить совершить этот переход. В любом случае, решение по каждой школе должно приниматься индивидуально, основываясь на позиции педагогического коллектива и родителей, — пояснил Глеб Никитин.

Вместе с тем суббота может стать днём дополнительного образования. По словам министра образования Нижегородской области, работа по переходу школ на пятидневку началась в прошедшем феврале. Методические рекомендации готовит Нижегородский институт развития образования.

- Мечта о пятидневке у меня существует на протяжении последних пяти лет. Я считаю, что и детям, и родителям очень важно высыпаться два дня в неделю, - рассказала Ольга Петрова в интервью «Нижегородской правде». - Как выстраивается день школьника сейчас? Ребёнок рано уходит в школу и рано возвращается, его нужно чем-то занять. Его везут на множество дополнительных занятий — плавание, танцы, кванториум. Он возвращается в 7-8 вечера и в 11 садится за уроки. Дети сопротивляются перегрузке, возникают нервные расстройства, конфликты с родителями. Учиться дети не успевают, и им берут репетиторов, это тоже сейчас модно, но ожиданий это зачастую не оправдывает.

По словам министра, многие школьники сейчас сильно устают.

- Шестидневка тяжело отражается и на учителях, которые не успевают восстановиться за один выходной. Я рассматриваю пятидневку под ракурсом перестройки этой системы. Например, есть альтернативные системы образования, где дети учатся пять дней в неделю: уходят в школу в 8 часов и до вечера находятся в школе, посещая дополнительные занятия, кружки, развивающие группы. И у родителей нет проблемы, кто заберет ребенка из школы в 12 часов, кто его накормит и чем он будет заниматься. Не во всех семьях есть неработающие бабушки и дедушки или возможность нанять няню. Даже продлёнка в начальной школе не решает проблему, потому что нет возможности принять всех детей.

Особенно важна пятидневка для учеников сельских школ. Ведь там детей после школы уже в час дня привозят домой, где им попросту нечем занять.

- Так почему же не привезти его из школы на том же автобусе на два часа позднее? А в субботу пусть поспит подольше и в огороде поможет. А городской ребенок сможет посвятить субботу дополнительному образованию. Конечно, школы-шестидневки имеют право на существование, но не в общей массе. Например, процентов пять городских школ будут обучать по усиленной программе, но родители должны выбирать их добровольно и понимать, на что они идут.

По мнению министра, легче всего перестроиться на пятидневку на уровне школ.

- Я уже попросила Нижегородский институт развития образования разработать методические рекомендации по составлению расписания для разного уровня школ.

Алина МАЛИНИНА