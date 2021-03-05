Замдиректора Автозаводского ДУКа задержали за откат в 170 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Нижнем Новгороде задержан заместитель начальника Автозаводского ДУКа за откат в 170 тысяч рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп в крупном размере, сопряженный с вымогательством». Кадры задержания руководителя опубликовало СУ СК России по Нижегородской области.

45-летнего заместителя начальника домоуправляющей компании задержали 25 февраля после того, как он получил деньги в машине, припаркованной на проспекте Молодежном. По версии следствия, сумму в 170 тысяч рублей ему передал генеральный директор подрядной организации в качестве коммерческого подкупа за выделение дополнительных объемов работ по уборке снега и наледи с домов, расположенных в Автозаводском районе.

«Противоправные действия подозреваемого были пресечены следователями СК во взаимодействии с оперативными сотрудниками МВД. Подозреваемый задержан и сейчас находится под домашним арестом. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение», - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Нижегородской области.

Напомним, в 2019 году уголовное дело было возбуждено в отношении директора автозаводского ДУКа ООО «Наш дом» Юрия Яшенкова.