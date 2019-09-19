Уголовное дело возбуждено в отношении депутата думы Нижнего Новгорода по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере». Эту информацию телекомпании «Волга» подтвердили в областной прокуратуре.

По имеющейся информации, уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки. Установлено, что в нарушение требований законодательства управляющая компания не перечислила поступившие от жителей денежные средства на электрическую энергию, потребленную при содержании общего имущества за февраль 2019 года.

Отмечается, что задолженность управляющей компании перед ресурсоснабжающей организацией за этот период составила более 5 млн рублей.

На сайте «Волги» уточняется, что речь идет об управляющей компании, которая зарегистрирована на Автозаводе и о депутате, избранном от этого района. Среди народных избранников больше всего этим критериям соответствует гендиректор ООО «Наш дом» Юрий Яшенков. В телефонном интервью Яшенков заявил, что впервые слышит о произошедшем.

- Для меня это новость, если честно. Я не знаю, что там. От вас только узнаю. Я не знаю, что сказать, - сказал депутат.