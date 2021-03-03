СК начал проверку после падения девушки в яму с кипятком в Дзержинске. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Дзержинске СК начал доследственную проверку в связи с падением девушки в яму с кипятком. Потерпевшая находится в тяжелом состоянии в больнице.

«На место происшествия незамедлительно выехали и организовали проведение доследственной проверки. В настоящее время производится необходимый комплекс проверочных мероприятий», - пояснили в СУ СК России по Нижегородской области.

Инцидент произошел накануне в десятом часу вечера на улице Петрищева. 20-летняя жительница Дзержинска, идя по территории колледжа, угодила в глубокую яму с кипятком. Потерпевшая получила ожоги 70-75% тела, за ее жизнь борются врачи.

Причиной появления провала стала коммунальная авария – прорыв трубопровода. О нем коммунальщики узнали только после трагедии.

«В настоящее время сотрудники ДТС по указанию администрации Дзержинска проводят работы по локализации последствий аварии на сетях технического колледжа», - сообщили в администрации города химиков.