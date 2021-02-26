Участок улицы Болотникова в Нижнем Новгороде перекроют на месяц

По сообщению департамента транспорта администрации города Нижнего Новгорода стало известно, что на целый месяц окажется перекрытым участок по улице Болотникова. Речь идет о дороге напротив дома №27.
Движение транспорта будет ограничено с 22:00 1 марта до 20:00 31 марта. Причиной закрытия станет прокладка сети канализации.
Водителей просят быть предельно внимательными и следовать указаниями дорожных знаков.
Ранее мы сообщали, что в связи со взрывом бытового газа на Мещерском бульваре изменилось движение двух троллейбусных маршрутов.
Напомним, что с 14 сентября 2020 года по 1 мая 2021 года перекрыто движение транспорта по улице Циолковского в Нижнем Новгороде, это связано со строительством транспортной развязки.
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