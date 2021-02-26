Два троллейбусных маршрута Нижнего Новгорода временно изменены

В Нижнем Новгороде временно изменяется движение двух троллейбусных маршрутов. Также в целях безопасности перекрыт подземный переход к Мещерскому бульвару станции метро «Стрелка». Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Изменение в движении троллейбусов касается маршрута №10 «Мещерское озеро – Авторынок Московский» и №25 «Мещерское озеро – Архангельская». Теперь этот вид общественного транспорта ходит только до Московского вокзала.

Напомним, что сегодня утром в пристрое к корпусу №2 дома №3 на Мещерском бульваре прогремел взрыв. Полностью разрушенным оказалось здание суши-кафе «Самурай».

В результате ЧП пострадали три человека, об их состоянии рассказали медики. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии в реанимации, двое отправлены на амбулаторное лечение.

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