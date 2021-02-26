Трех человек госпитализировали после взрыва в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

- Итого у нас трое пострадавших, - добавили в региональном МЧС. - Мужчина, доставлен в травмпункт, женщина госпитализирована и женщина, извлеченная из-под завалов, доставлена с ожогами в ПИМУ. Выяснилось, что под завалами больше никого нет. Там была только одна женщина – ее извлекли. Однако разбор завалов продолжается.

Напомним, взрыв произошел в 12-этажном доме на Мещерском бульваре, где располагался суши-бар и стоматологическая клиника. Сразу после взрыва в здании начался пожар. Из дома были эвакуированы 68 человек, в том числе шесть детей. Сейчас все они находятся в пункте временного размещения, расположенном в соседней школе. С ними работают психологи МЧС.

- Ее спасли. У нее легкие ожоги. По-моему, кости все целые. Она сейчас в реанимации, - рассказал о состоянии пострадавшей сотрудницы владелец суши-бара Александр Ильин.