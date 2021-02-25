График уборки улиц от снега в Нижнем Новгороде на 25 февраля

Нижний Новгород и область снова накрыла метель, что повлекло за собой новый транспортный коллапс на дорогах. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

В настоящее время дорожные и коммунальные службы усилили режим работы по уборке и вывозу снега с улиц, а также прометанию дорог и просыпке противогололедными материалами.

- Этот зимний период характеризуется большим выпадением осадков при очень низких температурах. Это нетипичная ситуация, которая является сложной для дорожных служб, – отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода Виталий Ковалёв.

Сегодня в Автозаводском районе по плану активно будут расчищать снег на улицах Мончегорской, Веденяпина, Гайдара, Минеева, Прыгунова, Дружаева, а также на Южном шоссе и проспекте Молодёжный.

В Канавинском районе техника дорожных служб займется расчисткой на улицах Талинской, Аэродромной, Подворной у домов №№ 2, 4, 6, Сергея Есенина, Гордеевской у дома № 44, Зимина.

Основной упор в уборке дорог в Московском районе сосредоточат на Московском шоссе, улицах Рябцева, Безрукова и Орджоникидзе.

В Ленинском районе специальная техника будет активно работать на проспекте Ленина и его дублёре, на улицах Комарова и Геройской у дома №1.

В Нижегородском районе снег будут вывозить с улиц Нижегородской, Варварской, Володарского, Радужной, Ковровской, Родионова, на Нижне-Волжской набережной, Казанском шоссе. Также уборку проведут на проездах по улице Фруктовой.

В Приокском районе снегоуборочная техника расчистит с улиц Елесеева, Карбышева, Окружной на проспекте Гагарина и в Щербинках-3 и Щербинках-1.

В Сормово техника сегодня будет убирать снег на внутриквартальных проездах на улицах Б. Дружин, Свирской, Культуры, Героев Космоса, Гаугеля, Н. Пески, Вахтангова, Энгельса и бульваре Юбилейном.

Продолжат вывозить снег и в Советском районе, там уборку проведут на улицах Бекетова, Саврасова, Артельной, Малиновского, Пушкина, также расчистят проспект Гагарина и Кладбищенский проезд.

Сейчас специалисты продолжают следить за ситуацией на дорогах и изменениями погоды. В целях обеспечения своевременной уборки снега автовладельцев просят не оставлять автомобили на проезжей части, а также соблюдать скоростной режим.

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