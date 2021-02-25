Нижний Новгород встал в 10-балльных пробках утром 25 февраля. Фото: Иван МАКЕЕВ

Снегопад вновь стал причиной серьезных заторов в Нижнем Новгороде. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», утром 25 февраля дорожная обстановка оценивается в 10 баллов. Затруднения наблюдаются на всех крупных городских магистралях, возросло количество ДТП.

Пробка на метромосту в сторону нагорной части растянулась на несколько километров, машинами забиты все подъездные пути к переправе, в том числе и на Стрелке. Причиной коллапса стало ДТП на подъеме с моста.

Большие пробки на улицах Родионова и Ванеева в сторону центра, а также на Казанском и Анкудиновском шоссе.

Медленно едет практически весь проспект Ленина от станции метро Двигатель Революции до площади Комсомольской, большие затруднения на подъеме на Окском съезде.

Красным цветом на карте отмечен Мызинский мост в сторону Приокского района, а также улицу Новикова-Прибоя, Попова, Удмуртская.

Напомним, о грядущем снегопаде городские власти знали заранее, в связи с чем рекомендовали коммунальщикам подготовиться к нему заранее.