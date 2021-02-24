Нижегородскому пенсионеру отказали в вакцинации от ковида без объяснения причин

В Нижнем Новгороде без объяснения причин пенсионеру отказали в вакцинации от COVID-19. Об этом заявила нижегородка в Instagram Глеба Никитина.

— Пенсионеру отказано в прививке от ковида при наличии талона и регистрации на госуслугах, — написала женщина под последней публикацией на странице губернатора.

Глава региона ответил ей, что дал поручение Минздраву региона разобраться в ситуации, и попросил оставить свои контакты. Следом за этим в комментариях отметился и сам Минздрав — представители министерства попросили нижегородку связаться с ними в личных сообщениях.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Глеб Никитин опроверг слухи о принудительной вакцинации.

Среди нижегородцев ходили слухи, что некоторые категории работников будут вакцинировать в "добровольно-принудительном" порядке. Например, медики и сотрудники некоторых предприятий. Несмотря на то, что министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов неоднократно говорил, что вакцинация – дело добровольное.

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