Более 10 новых ЖК построят в Нижнем Новгороде в 2021 году. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Более десяти новых жилых комплексов планируется построить в Нижнем Новгороде 2021 году. Новостройки появятся сразу в нескольких районах, пишет ИА «В городе N» со ссылкой на Госстройнадзор Нижегородской области.

О планируемом строительстве ведомство известили подрядные организации, которые будут заниматься возведением ЖК. С этого момента все объекты взяты надзорным органом под контроль.

В частности, новые жилые кварталы появятся в Ленинском, Автозаводском, Канавинском и Советском районах. Также в этом году продолжится строительство уже начатых жилых комплексов.

Напомним, ранее мы сообщали, что для строительства нового ЖК в Советском районе могут снести частный сектор, где сейчас живут люди. Под зону застройки попадают дома по улицам Вишневой, Шацкой, Одоевского и в Вишневом переулке.