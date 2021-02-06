Частный сектор в Советском районе могут снести для постройки нового ЖК

Для строительства нового ЖК в Советском районе Нижнего Новгорода планируется снос частного сектора. В частности, под зону застройки попадают дома по улицам Вишневой, Шацкой, Одоевского и в Вишневом переулке. Документация по планировке опубликована на сайте администрации города.

Если проект будет одобрен, то специализированный застройщик «Андор» построит не только многоэтажные дома, но два детских садика, школу на 950 мест и дом детского творчества. На территории также планируется благоустройство и строительство дороги.

Согласно информации ИА «В городе N», местные жители оказались недовольны тем, что их личные дома пойдут под снос. Накануне нижегородцы провели встречу с юристом и обсудили, в каком порядке и куда они будут направлять свои обращения.

- То, что предлагает застройщик, нам не надо, у нас все есть, нас все устраивает, - отметила одни из жительниц.

Напомним, что в настоящее время проект строительства вынесен на общественные обсуждения. Ознакомиться с документацией можно до 10 февраля в администрации Советского района. Замечания и пожелания необходимо направить на электронную почту adm@sov.admgor.nnov.ru.

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