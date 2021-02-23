Аномальные морозы до -40 пришли в Нижегородскую область ночью и утром 23 февраля
Фото: Олег УКЛАДОВ
Зима в этом году не перестаёт держать удар. Сегодня ночью и утром, 23 февраля, местами в северо-восточной части Нижегородской области ударил мороз до -40 градусов. Предупреждениями на этот счёт ранее делилось МЧС региона со ссылкой на ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".
Конечно, ГУ МЧС Нижегородской области предупредило о повышенной вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций. А также поделилось рекомендациями:
- Утеплите двери и окна;
- Ограничьте своё пребывание на открытом воздухе и на высоте;
- Заранее позаботьтесь о тёплой одежде и обуви;
- При обморожении немедленно обратитесь в ближайшую медучреждение;
- Не отпускайте детей на улицу без взрослых, как и престарелых без сопровождения;
- Не используйте самодельные или неисправные электроприборы, не оставляйте без присмотра включенные электронагреватели или затопленные печи;
- Не используйте для обогрева газовые плиты или другие непредназначенные приборы.
Напомним, мы сообщали, что в ближайшие дни на смену лютым морозам в Нижегородскую область придёт оттепель до +2 градусов.
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