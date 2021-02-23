Аномальные морозы до -40 пришли в Нижегородскую область ночью и утром 23 февраля Фото: Олег УКЛАДОВ

Зима в этом году не перестаёт держать удар. Сегодня ночью и утром, 23 февраля, местами в северо-восточной части Нижегородской области ударил мороз до -40 градусов. Предупреждениями на этот счёт ранее делилось МЧС региона со ссылкой на ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Конечно, ГУ МЧС Нижегородской области предупредило о повышенной вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций. А также поделилось рекомендациями:

- Утеплите двери и окна;

- Ограничьте своё пребывание на открытом воздухе и на высоте;

- Заранее позаботьтесь о тёплой одежде и обуви;

- При обморожении немедленно обратитесь в ближайшую медучреждение;

- Не отпускайте детей на улицу без взрослых, как и престарелых без сопровождения;

- Не используйте самодельные или неисправные электроприборы, не оставляйте без присмотра включенные электронагреватели или затопленные печи;

- Не используйте для обогрева газовые плиты или другие непредназначенные приборы.

Напомним, мы сообщали, что в ближайшие дни на смену лютым морозам в Нижегородскую область придёт оттепель до +2 градусов.

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