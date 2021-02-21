Резкое потепление до +2 градусов придёт в регион на следующей неделе

В ближайшее время аномально холодная погода, которая установилась в Нижегородской области, отступит и сменится оттепелью. Согласно сервису «Яндекс. Погода», резкое потепление придёт в регион уже к выходным.

С 21 по 24 февраля на улице вновь ударят двадцатиградусные морозы. К тому же, иногда в ночные и утренние часы столбики термометров будут опускаться до -31 градуса.

Значительно потеплеет уже в четверг, 25 февраля, днём температура воздуха будет держаться в районе -10…-12 градусов, местами пройдёт снег.

В пятницу, 26 февраля, снег сменится небольшим дождём, а температура перевалит за нулевую отметку и покажет «плюс». К вечеру на улице потеплеет до +2 градусов.

Стоит отметить, что экстремальная оттепель будет короткой, так как уже с 28 февраля температура воздуха будет -5...-10 градусов.

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