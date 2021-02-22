Роскошную квартиру в центре Нижнего Новгорода продают за 40 млн рублей

Здание расположено на Минина. Фото: Gipernn.ru.

Роскошная квартира на улице Минина в Нижнем Новгороде выставлена на продажу. Здание площадью в 155 квадратных метров собственник оценил в 40 миллионов рублей. Объявление о продаже опубликовано на сайте Gipernn.ru.

Четырёхкомнатная квартира находится на третьем этаже жилого дома 2002 года постройки. Всего в этом здании расположено 10 квартир.

- У дома своя котельная, поэтому коммунальные расходы небольшие, - отмечает собственник.

На опубликованных фотографиях можно хорошо рассмотреть просторную гостиную, спальню, кабинет, коридор, кухню и ванную комнату. В интерьере легко заметить мраморные полы, золотой настенный декор и величественные люстры.

Напомним, ранее мы сообщали о продаже объекта культурного наследия регионального значения. Дом Ляпунова продают в Нижнем Новгороде за 80 миллионов рублей.

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