Дом Ляпунова продается за 80 млн рублей в Нижнем Новгороде

Здание расположено на Большой Печёрской. Фото: Gipernn.ru.
Старинное здание и объект культурного наследия регионального значения «Дом П. Ф. Ляпунова» выставили на продажу в Нижнем Новгороде. Недвижимость продается за 80 миллионов рублей. Объявление о продаже опубликовано на сайте Gipernn.ru.
Дом Ляпунова имеет очень хорошее расположение и находится на красной линии улицы Большая Печёрская в самом центре Нижнего Новгорода. Трёхэтажное здание с цоколем и подвалом имеет общую площадь 778, 6 квадратных метров. Кроме того, прилегающая территория площадью 623 квадратных метра оборудована парковкой на 12 мест.
В доме Ляпунова имеется система водо- тепло- электроснабжения, проведён Интернет.
- Первый этаж и подвал здания можно использовать под размещения банка (смонтированы кассовые узлы, комната охраны, оружейная, операционный зал, хранилище), - подчеркивает автор объявления.
В настоящее время 65% помещений в здании используются под офисы.
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