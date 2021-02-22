За двое суток в Нижегородской области в огне погибло 9 человек

Изо дня в день в Нижегородской области увеличивается количество пожаров, на которых гибнут люди. Только за последние двое суток в регионе произошло 42 пожара, в результате которых погибли 9 человек. Об этом сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области.

Так, за 20 февраля в огне погибло четыре человека, а за 21 февраля - пять человек.

- По сравнению с прошлым годом за аналогичные даты число пожаров увеличилось в 3 раза, то есть с 15 случаев до 42, - сообщают специалисты. - При этом гибель людей на пожарах увеличилась в 9 раз!

Вчера вечером в поселке Пилекшево сгорел личный жилой дом площадью 80 квадратных метров. На месте пожара было обнаружено тело погибшего мужчины 1951 года рождения. Причина пожара – неправильное устройство или неисправность дымовой трубы.

Неосторожное обращение с огнем привело к пожару в личном жилом доме в селе Чернуха Арзамасского района. Хозяин дома – мужчина 1952 года рождения – погиб. Пожар был ликвидирован на площади 112 квадратных метров. Сообщение о пожаре поступило в 02:30 21 февраля.

Вчера ближе к вечеру в деревне Горохово Сокольского района сгорел нежилой дом. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. На месте пожара обнаружено тело погибшего, его личность устанавливается. Причина пожара стала неосторожность при курении.

Также в 20:32 21 февраля стало известно, о возгорании в многоквартирном доме, расположенном на улице Восточной в посёлке Горбатовка. Специалистам удалось ликвидировать открытое горение на площади 3 квадратных метра. В ходе операции было эвакуировано 6 жильцов, детей среди них не было. Известно, что в результате пожара погиб один человек. В настоящее время личность устанавливается.

ГУ МЧС России по Нижегородской области напоминает нижегородцам быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, а также соблюдать правила пожарной безопасности.

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