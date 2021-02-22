Пожар в посёлке Пилекшево унёс жизнь одного человека

Минувшим вечером, 21 февраля, в Перевозском районе произошёл пожар. Возгорание случилось в частном жилом доме в селе Пилекшево. Об этом сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области.
- Пожарно-спасательные подразделения в составе 4 человек и 1 единицы техники сразу выехали на место, - рассказали в ведомстве. - Предположительная площадь пожара составила 80 квадратных метров.
Известно, что в результате пожара погиб один человек, личность устанавливается. Детей среди пострадавших нет.
В настоящее время выясняется точная причина пожара.
ГУ МЧС России по Нижегородской области напоминает нижегородцам быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, а также соблюдать правила пожарной безопасности.
Напомним, что ранее два человека погибли и один пострадал в ночном пожаре на Бору.
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