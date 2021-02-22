14 круизных центров хотят построить в Нижегородской области за 4,3 млрд рублей

Для реализации проекта развития круизных центров «Ока-Волга» в Нижегородской области ищут инвестора. Финансирование работ оценивается в 4,3 миллиарда рублей. Информация об этом опубликована в каталоге инвестиционных проектов региона.

Для запуска проекта планируется создание необходимой инфраструктуры в 13 муниципальных образованиях. В частности, предусматривается строительство 57 новых объектов туристической инфраструктуры: семь капитальных строений и 50 точек нестационарной торговли.

За счёт этой стратегии развития к 2024 году турпоток в Нижегородской области вырастет до 137 тысяч человек.

Напомним, ранее представители крупнейшего туроператора страны ознакомились с туристическим потенциалом региона, а также разработкой туристических проектов к юбилею столицы Поволжья.

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