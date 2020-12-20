Нижегородскую область посетили представители крупнейшего федерального туроператора

Туристический потенциал региона и планы по развитию инфраструктуры к 800-летию Нижнего Новгорода презентовали в рамках визита «TUI Россия» Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Информационный тур для 30 представителей туроператора «TUI Россия» провели в Нижегородской области. Гостям презентовали основные достопримечательности Нижнего Новгорода, Арзамаса и Городца. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и регионального правительства.

Ведущие агенты туроператора ознакомились с туристическим потенциалом региона, а также разработкой туристических проектов к юбилею столицы Поволжья.

- Особое внимание было уделено грядущему 800-летию Нижнего Новгорода. Мы должны сделать все, чтобы в 2021 году к нам приехали туристы со всей России, - поделился директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

Он также добавил, что в области существует множество уникальных маршрутов и музеев для туристов. В частности, были упомянуты Нижегородский государственный художественный музей, и филиал ГМИИ им А.С. Пушкина – «Арсенал».

Так, взглянуть на традиционное культурное наследие можно в Городце и Семенове, а чтобы насладиться красотами природы можно посетить Керженский заповедник или, например, Ичалковский бор. Для паломнических туров подойдёт направление – Арзамас — Дивеево — Саров.

- Нижегородская область становится привлекательным регионом для посещения москвичами и жителями соседних регионов в связи со специальными событиями или в выходные дни, - отметила представитель «TUI Россия» Анастасия Комиссарова. - Среди популярных направлений – сам Нижний Новгород, а также Городец, Семенов, Чкаловск и Большое Болдино. В преддверии 800-летия Нижнего Новгорода нас ждет плодотворное сотрудничество с регионом.

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