В ночном пожаре на Бору погибли два человека, ещё один пострадал

Погибло 2 человека, 1 человек пострадал, детей нет. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Поздно вечером в субботу, 20 февраля, на Бору произошел страшный пожар. Огонь уничтожил личный жилой дом и надворные постройки во 2-ом переулке Чапаева. Об этом сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области.

Пожарно-спасательным подразделениям, выехавшим на место, удалось ликвидировать пожар на площади 300 квадратных метров. Из огня чудом спасся мужчина 40 лет, он получил ожоги и отравление угарным газом. Позже спасатели обнаружили внутри дома два тела - 62-летнего мужчины и 64-летней женщины.

Для ликвидации последствий пожара привлекались 24 сотрудника МЧС и 6 единиц техники.

Предполагаемая причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.

- На тяжесть последствий повлияло позднее обнаружение пожара и сообщение о нем в пожарную охрану, - отметили специалисты.

ГУ МЧС России по Нижегородской области напоминает нижегородцам быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, а также соблюдать правила пожарной безопасности.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!