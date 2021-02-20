У 413 нижегородцев диагностировали коронавирус

По последним данным на 20 февраля, за сутки в Нижегородской области заразились коронавирусом 413 жителей. Общее число больных с диагнозом COVID-19 в регионе составило 93 383 человека. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
К хорошим новостям: 442 нижегородца побороли болезнь за последние сутки. Показатели выздоравления устойчивые. Суммарно 85 430 жителей региона излечились от COVID-19 полностью от начала пандемии.
По информации Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, на сегодня для лечения больных с пневмонией и ОРВИ в медучреждениях региона предусмотрено 4 018 коек. Почти 2,7 тысячи из них обеспечены кислородом, аппаратами ИВЛ – 754. 24% областного коечного фонда для лечения подобных больных свободно. Напомним, что коечный фонд перепрофилируется поэтапно – в зависимости от эпидемиологической обстановки.
Более 3,7 тысячи человек сейчас лечатся амбулаторно. То есть их болезнь протекает в лёгкой форме или бессимптомно. Другие, их около 2,6 тысячи, госпитализированы. В обсерваторы помещены двое.
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