Росбанк в Нижнем Новгороде открывает новый офис на пересечении улиц Горького и Ильинской.

В Нижнем Новгороде состоялось открытие операционного офиса Росбанка в новом формате по адресу: ул. Горького, д. 70.В офисе реализована технологичная концепция обслуживания, которая основана на сочетании новейших цифровых решений и личного общения клиентов со специалистами банка в формате единого окна.

В отделении реализован сервисный подход «oneshop – onestop», дающий возможность выполнить все клиентские операции у одного менеджера. Здесь оптимально сочетаются технические новшества и комфорт: Wi-Fi, USB-зарядные устройства, кофе-point, комфортные места ожидания. Офис оборудован планшетами, с помощью которых клиенты, при профессиональной помощи сотрудников банка, смогут освоить различные операции в интернет-банке, а также оставить отзыв или предложение по улучшению работы кредитной организации. Все элементы нового офиса спроектированы с учетом потребностей клиентов с инвалидностью.

В Нижнем Новгороде состоялось открытие операционного офиса Росбанка в новом формате.

Комментирует директор территориального офиса Росбанка в Нижнем Новгороде Татьяна Ермакова: «Новый офис расположен на пересечении улиц Горького, Ильинской и улицы Новая.Крайне важно, что он находится в шаговой доступности от ключевой для многих транспортной развязки, в том числе, от станции метро «Горьковская». Такое местоположение сделает сеть наших отделений еще более удобной для текущих и потенциальных клиентов в Нижнем Новгороде. Здесь все продумано для удобства каждого посетителя. Мы гордимся, что наш город в числе первых, где открываются офисы нового формата. Уверена, что наши клиенты по достоинству оценят технологичность пространства, его удобное местоположение, комфорт и высокое качество обслуживания».