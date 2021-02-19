В 18 районах Нижегородской области не выявили новых больных коронавирусом

За прошедшие сутки в 18 районах Нижегородской области не обнаружили новых случаев заражения коронавирусом. Тем временем 84 988 жителей региона, у которых прежде был подтверждён диагноз COVID-19, уже здоровы.

– По последней информации на 19 февраля, общее число заражённых коронавирусом в Нижегородской области составило 92 970 человек. Из которых 40 554 проживают в областном центре, а оставшиеся 52 416 – в районах и городских округах региона, – рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. – В частности коронавирус зафиксирован у 7 256 жителей Дзержинска, у 4 770 – в г.о.г. Бор, у 2 593 – в Павловском районе, у 2 513 – в Балахнинском районе, у 2 177 – в Городецком районе, у 2 138 – в Выксунском районе и у 1 993 – в Богородском районе.

Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил муниципалитетам мобилизоваться для борьбы с эпидемией и усилить работу муниципальных оперативных штабов.

Напомним, Нижегородский регион продолжает занимать четвёртое место в рейтинге заболеваемости COVID-19 по стране. За минувшие сутки заражённых стало на 416 человек больше.

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