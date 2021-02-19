У 416 нижегородцев диагностировали коронавирус

По последним данным на 19 февраля, за сутки в Нижегородской области заразились коронавирусом 416 жителей. Общее число больных с диагнозом COVID-19 в регионе составило 92 970 человек. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

К хорошим новостям: 441 нижегородец поборол болезнь за последние сутки. Показатели выздоравления устойчивые. Суммарно 84 988 жителей региона излечились от COVID-19 полностью от начала пандемии.

По информации Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, на сегодня для лечения больных с пневмонией и ОРВИ в медучреждениях региона предусмотрено 4 217 коек. 2,8 тысячи из них обеспечены кислородом, аппаратами ИВЛ – 803. 23,2% областного коечного фонда для лечения подобных больных свободно. Напомним, что коечный фонд перепрофилируется поэтапно – в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Более 3,7 тысячи человек сейчас лечатся амбулаторно. То есть их болезнь протекает в лёгкой форме или бессимптомно. Другие, их 2,6 тысячи, госпитализированы. В обсерваторы помещены двое.

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