Суд продлил срок задержания экс-главе нижегородского Госохотнадзора

Московский районный суд продлил срок задержания бывшему главе нижегородского Госохотнадзора Николаю Бондаренко на 72 часа. Об этом сообщает Newsroom24 со ссылкой на объединенную пресс-службу судов общей юрисдикции региона.

Суд должен был еще вчера избрать экс-чиновнику меру пресечения, однако это так и не было сделано, в связи с чем срок задержания был продлен.

Напомним, бывшего руководителя комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области Николая Бондаренко задержали 17 февраля. Его подозревают в получении взятки и превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в декабре 2020 года он получил от местного бизнесмена взятку в обмен на сведения по аукциону, которые составляли коммерческую тайну и давали предпринимателю преимущество при участии в торгах. Примерно в то же время Бондаренко, превысив свои полномочия, дал указание своим подчиненным сотрудникам замять административное дело в отношении браконьера и уничтожить все доказательства его вины.